Milan, Tomori: «Con la Roma sfida da Champions, sarà più difficile dell'andata»

MILAN TV - Tra due giorni torna il campionato e la Roma è attesa dal confronto con il Milan. A due giorni dal match parla Fikayo Tomori. Il difensore rossonero ha menzionato anche la sfida con i giallorossi nell'intervista rilasciata al canale ufficiale del club. Queste le sue parole:

“Sarà una partita difficile, la Roma è molto forte e sono in lotta per un posto in Champions League. Anche all’andata è stata una sfida tosta e ci aspettiamo lo stesso. Sarà anche più difficile e dobbiamo farci trovare pronti, prepararla bene. Ci aspettiamo una gara difficile, ma se giochiamo al massimo abbiamo buone chance di vincere. Dobbiamo rimanere concentrati. Conosco Abraham e so quanto possano essere pericolosi, dobbiamo cercare di fermarli e giocare come sappiamo per vincere”.