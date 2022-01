MILAN-ROMA: le probabili formazioni. Torna Pellegrini dal 1' (VIDEO)

LAROMA24.IT - La Roma stappa il 2022, e il girone di ritorno, a San Siro contro il Milan per inseguire un posto in Europa. Contro i rossoneri di Pioli - senza 5 giocatori positivi al Covid-19 e i convocati in Coppa d'Africa - José Mourinho perde Mayoral e Fuzato, entrambi contagiati, e ritrova capitan Pellegrini dopo l'infortunio: davanti a Rui Patricio, in campo dopo il problema alla schiena accusato in settimana, confermati Mancini, Smalling e Ibañez, mentre in mezzo al campo il portoghese schiera Pellegrini dal 1' con Veretout e Cristante. In attacco spazio ancora alla coppia Zaniolo-Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN: Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers; Giroud.

A disp.: Mirante, Conti, Leao, Bakayoko, Ibrahimovic, Rebic, Maldini.

All.: Pioli.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Pellegrini, Viña; Zaniolo, Abraham.

A disp.: Boer, Mastrantonio, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Villar, Bove, Zalewski, Mkhitaryan, El Shaarawy, Felix.

All.: Mourinho.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Vivenzi - Ranghetti. IV uomo: Abisso. VAR: Aureliano. AVAR: Costanzo.

PREPARTITA

16.20 - La Roma offre con un video su Twitter una panoramica di San Siro, teatro della sfida in scena alle 18.30: