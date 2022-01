MILAN-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pellegrini torna dal 1'

LR24.IT - Prima del 2022 per la Roma, che in una Serie A martoriata dal Covid fa visita al Milan per continuare a sperare nel quarto posto. La notizia più importante è il ritorno dal primo minuto di Lorenzo Pellegrini: il numero 7 con ogni probabilità farà staffetta con Mkhitaryan. Tra i pali stringe i denti Rui Patricio, mentre in difesa confermata la linea a 3 Mancini-Smalling-Ibanez. Davanti il tandem Abraham-Zaniolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Vereout, Cistante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Vereout, Cistante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Veretout, Vina; Zaniolo, Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Veretout, Vina; Zaniolo, Abraham.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Veretout, Vina; Zaniolo, Abraham.