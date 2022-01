Milan-Roma, la moviola: rigore al Milan per fallo di mano di Abraham. Trattenuta di Tonali su Zaniolo, per Chiffi non c'è nulla

Milan e Roma in campo per la ventesima giornata di Serie A. Questi gli episodi significativi del match

45'+3 - Proteste della Roma per un possibile rigore, Zaniolo entra in area e va spalla a spalla con Tonali, che lo trattiene per la maglia. Zaniolo cade ma per Chiffi non è rigore. Il check del VAR conferma la decisione dell'arbitro, che però non ammonisce Zaniolo per simulazione (sarebbe stato il secondo giallo).

45'+1 - Ancora nervosismo in campo, ancora protagonista Karsdorp per un battibecco con Saelemaekers. Karsdorp resta seduto a terra e in un colloquio con Chiffi lascia intendere di aver subito un colpo al labbro. Nei minuti successivi Chiffi mostra il rosso al team manager del Milan Andrea Romeo.

43' - Scintille in campo tra Karsdorp e Theo Hernandez, si accende una mischia e i due giocatori vengono separati a fatica dai compagni di squadra. Chiffi li ammonisce entrambi, giallo anche per il capitano giallorosso Pellegrini.

36' - Rischia il giallo Ibanez per un intervento duro sulla trequarti ai danni di Tonali, Chiffi non lo sanziona e si riparte con una punizione per il Milan.

6' - Check del VAR per un fallo di mano di Abraham sulla prima occasione da gol della partita, la conclusione di Theo Hernandez respinta in tuffo da Rui Patricio arrivata al 4'. Braccio molto largo da parte dell'attaccante giallorosso, anche se dalle immagini trasmesse dalla diretta di DAZN non è evidente il tocco né il cambio di traiettoria. In ogni caso Aureliano richiama Chiffi per l'on field review. L'arbitro, dopo aver visto le immagini, decreta il rigore per i rossoneri, poi trasformato da Giroud. Cartellino giallo per Abraham