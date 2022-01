Milan-Roma: espulsi Karsdorp e Mancini, salteranno la Juve

Rick Karsdorp è il primo giocatore della Roma squalificato nel 2021. Il terzino della Roma è stato espulso per doppia ammonizione nel corso del match con il Milan. Automatico il turno di stop per il terzino olandese, che salterà il match con la Juve di domenica prossima. Nel finale di partita cartellino rosso anche per Mancini, che salterà anche lui il match con i bianconeri.