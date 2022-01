Milan-Roma, cori razzisti verso Ibrahimovic: Mourinho chiede ai tifosi giallorossi di smettere

Come riportato dall'inviato a bordocampo di DAZN, nel secondo tempo di Milan-Roma, poco dopo l'ingresso in campo di Zlatan Ibrahimovic, sono partiti dei cori razzisti dal settore ospiti verso l'attaccante svedese. Anche José Mourinho se ne è accorto e per questo motivo ha chiesto ai tifosi giallorossi di smettere. Poco dopo le offese sono terminate e l'allenatore ha ringraziato.