Buone notizie per Stefano Pioli, almeno secondo quanto riferisce il sito specializzato sulle vicende rossonere: le indiscrezioni raccontano di uno Zlatan Ibrahimovic che sarà totalmente recuperato per la partita del Milan contro la Roma. Lo svedese dovrebbe essere addirittura schierato nell'11 titolare nella sfida in programma a San Siro il prossimo 6 gennaio.

(milannews.it)

