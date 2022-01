Il Milan è tornato a lavorare questa mattina in vista della sfida del 6 gennaio contro la Roma. Arrivano buone notizie per Stefano Pioli, che spera di recuperare Raphael Leao e Ante Rebic. I due infatti hanno svolto la seduta odierna con il gruppo, e c'è ottimismo di vederli per il match contro i giallorossi.