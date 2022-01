Milan: Ibrahimovic, Leao e Rebic parzialmente in gruppo (FOTO)

Continua il lavoro del Milan in vista della sfida contro la Roma, in programma il 6 gennaio alle 18.30 a San Siro. Nella seduta odierna a Milanello Ibrahimovic, Leao e Rebic hanno svolto la prima parte dell'allenamento in gruppo per poi proseguire con un lavoro atletico personalizzato. Lo fa sapere il sito dedicato alle vicende rossonere.

Il Milan, invece, ha condiviso su Twitter alcuni scatti della seduta agli ordini di Stefano Pioli: