Giudice Sportivo: ammenda di 25mila euro alla Roma. Un turno a Mancini e Karsdorp, stop anche per Allegri

Confermate le indiscrezioni circolate nelle ultime ore: le proteste inserite nel referto di Juventus-Napoli costano a Massimiliano Allegri una giornata di squalifica "per avere, al termine della gara, mentre abbandonava l'impianto di gioco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale". Il tecnico bianconero non potrà dunque essere presente in panchina in occasione del match delle 18.30 di domani allo Stadio Olimpico contro la Roma.

Altre decisioni de Giudice Sportivo: ammenda di 25mila euro complessivi alla Roma "per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo ed al termine della gara, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre suoi sostenitori, al 36° ed al 43° del secondo tempo, lanciato due petardi ed altri oggetti nel settore occupato dalla tifoseria avversaria".

Come ampiamente preannunciato, poi, inflitta una giornata di squalifica a Gianluca Mancini e Rick Karsdorp per l'espulsione rimediata contro il Milan. Sanzione dell'ammonizione aggravata dall'ammenda di 1.500 euro - dovuta allo status di capitano del giocatore -, poi, per Lorenzo Pellegrini.

(legaseriea.it)

