Brutte notizie per la Juventus dopo la vittoria con la Roma. La società, infatti, ha comunicato la positività al Covid-19 d Aaron Ramsey: "Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid 19 di Aaron Ramsey. Il calciatore è già stato posto in isolamento." Il giocatore non ha preso parte alla trasferta di ieri dell'Olimpico per un problema muscolare.