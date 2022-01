Juventus già al lavoro in vista della Roma: in gruppo Kaio Jorge e Pellegrini

Day after da affrontare subito al lavoro per la Juventus: fra soli due giorni la squadra sarà infatti in campo a Roma, contro i giallorossi. Come sempre nei giorni post gara, scarico in palestra per chi è stato maggiormente impegnato ieri sera, campo per il resto della squadra: nel menu una seduta tecnica con esercitazioni di torello, possesso palla e partitina 7 vs 7. Si sono allenati in gruppo Kaio Jorge e Pellegrini. Domani la Juve partirà per Roma nel tardo pomeriggio. Prima, il programma prevede l'allenamento, preceduto a sua volta dalla conferenza stampa di Allegri, alle 11.30.

(www.juventus.com)

