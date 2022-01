Oggi non è scesa in campo per allenarsi soltanto la Roma di José Mourinho, ma lo hanno fatto anche altre squadre di Serie A, tra cui una delle prossime avversarie dei giallorossi, i bianconeri. Doppia seduta per i ragazzi di Allegri: allenamento interamente con il gruppo per Paulo Dybala, mentre Luca Pellegrini e Kaio Jorge non si sono allenanti a causa di una sindrome influenzale.

(juventus.it)