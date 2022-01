Torna a lavorare in gruppo, nella Juventus di Massimiliano Allegri, Federico Chiesa, come annunciato dai canali ufficiali del club. Se ne deduce che il calciatore dovrebbe dunque essere a disposizione del tecnico bianconero in vista della prossima sfida contro il Napoli, e ci sarà senz'altro per la partita in programma il 9 gennaio allo Stadio Olimpico, contro la Roma di Josè Mourinho.

(juventus.it)