Tampone negativo per Chiellini, che da domani tornerà a lavorare con la squadra. La Juventus domenica affronterà la Roma all'Olimpico, gara in scena alle 18.30 e valida per la 21a giornata di campionato. "Giorgio Chiellini ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani al JTC", l'annuncio del club bianconero con una nota ufficiale.

