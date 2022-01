Juve verso i due big match con Napoli e Roma, rispettivamente in scena il 6 gennaio all'Allianz Stadium e il 9 gennaio all'Olimpico, col dubbio Bonucci. Secondo gli aggiornamenti del club bianconero, "Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno".

(juventus.com)

