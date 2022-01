Giudice sportivo: un turno di squalifica per Cristante e Ibanez, saltano Roma-Cagliari

All'indomani della 21a giornata di campionato (da completare con Torino-Fiorentina e Cagliari-Bologna, in programma tra oggi e domani) il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, squalificati per un turno Bryan Cristante e Roger Ibanez, entrambi diffidati e ammoniti ieri nel corso della sfida contro la Juventus: i due salteranno l'impegno col Cagliari in programma domenica all'Olimpico.

Inoltre sesta sanzione per Jordan Veretout, che ieri ha rimediato un giallo.

(legaseriea.it)

