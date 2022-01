Giudice Sportivo, Udinese-Salernitana: sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione ai campani

Arriva la decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti, in merito ad Udinese-Salernita, gara valida per la 19a giornata di campionato prevista per il 21 dicembre 2021 e poi non disputata per la mancata presentazione della squadra campana bloccata dalla Asl a causa dei contagi da Covid-19.

Nel lungo comunicato pubblicato il Giudice Sportivo "delibera di applicare alla Salernitana le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2021/2022, campionato di Serie A".

(legaseriea.it)

