Il Giudice Sportivo ha emesso il proprio comunicato relativo all'ultima giornata di Serie A. Nessuno stop per la Roma che viene segnalata soltanto per la 6a sanzione ricevuta da Bryan Cristante e l'8a comminata a Mancini. Nella prossima giornata, che vedrà la Roma accogliere il Genoa in casa, mancherà Cambiaso tra i rossoblu, squalificato per l'espulsione ricevuta nel turno precedente.

Nessun diffidato per la Roma.

(legaseriea.it)

