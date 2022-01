Dovrà essere recuperata - nessuna vittoria a tavolino - Atalanta-Torino: questo è quanto stabilito dal Giudice Sportivo in merito alla gara in questione, non disputatasi lo scorso 6 gennaio causa Covid. Il Giudice Sportivo ha infatti riconosciuto "la sussistenza di forza maggiore". Discorso diverso per quanto concerne Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia: concessi ai club interessati altri 7 giorni per la presentazione di ulteriori documenti.

