Genoa: esonerato Shevchenko

3 punti in 9 partite e l'eliminazione dalla Coppa Italia nel confronto con il Milan. Termina così la prima esperienza da allenatore di Andriy Shevchenko. Il Genoa ha deciso di esonerare il suo allenatore, che era arrivato a stagione in corso al posto di Ballardini (debuttò nel match con la Roma dello scorso 21 novembre). Come informa il club rossoblu, l'incarico è stato temporaneamente affidato ad Abdoulay Konko, allenatore dell'Under 17. Per la successione favorito Bruno Labbadia, ex allenatore dell'Hertha Berlino.