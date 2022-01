FOTO - Roma-Juventus 3-4

Una serata horror per la Roma, che in 90 minuti è capace di regalare ai suoi tifosi le più grandi speranze e gli incubi peggiori: i giallorossi passano in vantaggio con Tammy Abraham, che trasforma di testa un tiro dalla bandierina. Poi il pareggio di Dybala, che chiude il primo tempo sul punteggio di 1-1. Nella ripresa doppio vantaggio della Roma con Mkhitaryan e Pellegrini, prima del blackout: in 7 minuti la squadra di Mourinho regala 3 reti a quella di Allegri. C'è tempo per un tiro dal dischetto fallito da Pellegrini. Di seguito le immagini relative al match