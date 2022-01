FOTO - Milan-Roma 3-1

Inizia con un ko a San Siro il 2022 della Roma: in casa del Milan la squadra di Mourinho cade perdendo per 3-1. Giroud all'8' porta in vantaggio i rossoneri dal dischetto, Messias sigla il raddoppio al 17' e Abraham accorcia le distanze prima della fine del primo tempo. Nella ripresa la Roma resta in 10 per l'espulsione di Karsdorp e Rafael Leao firma il 3-1. Da segnalare nel finale l'espulsione di Mancini per doppia ammonizione per un fallo da rigore su Ibrahimovic: dagli 11 metri lo svedese si fa ipnotizzare da Rui Patricio. Gli scatti del match: