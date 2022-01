Fiumicino: Roma in partenza per Milano. E Abraham firma la maglia ad un tifoso (FOTO e VIDEO)

Si torna in campo, dopo le festività natalizie: per la prima sfida del 2022 la Roma vola a Milano, dove domani affronterà alle 18.30 a San Siro il Milan di Pioli. La squadra, come mostrato dal club giallorosso con un video su Twitter, intorno alle 17.20 è arrivata all'aeroporto di Fiumicino. E Tammy Abraham si è concesso anche ad un tifoso presente firmandogli la maglia col numero 9 sulle spalle.