Empoli: un componente del gruppo squadra positivo al Covid-19

L'Empoli, impegnato domenica contro la Roma, ha riscontrato una positiva al Covid-10 all'interno del gruppo squadra, come si legge nel comunicato del club: "Empoli Football Club comunica che gli esami effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra. Il soggetto è stato posto in isolamento come da protocollo vigente, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato tutte le procedure previste dalla normativa."

(empolifc.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE