Nuovo rinforzo per l'Empoli di Aurelio Andreazzoli: è ufficiale l'arrivo di Marco Benassi dalla Fiorentina. L'operazione è a titolo temporaneo, infatti il centrocampista è arrivato con la formula del prestito. Al momento la società toscana non ha comunicato ufficialmente il suo acquisto, ma il contratto del calciatore è stato depositato in Lega. Da capire se sarà subito a disposizione per la sfida contro la Roma, in programma domani alle 18.

