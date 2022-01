EMPOLI-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Torna Mancini, ballottaggio Smalling-Ibañez. Dubbio modulo, c'è l'ipotesi difesa a 3

LA ROMA24.IT - Superato l'ostacolo Lecce in Coppa Italia, torna il campionato e all'orizzonte un avversario da non sottovalutare per la Roma, attesa oggi pomeriggio dall'Empoli dell'ex Andreazzoli. Mourinho ritrova pedine importante come Smalling ed El Shaarawy, ma anche Mancini che aveva saltato per squalifica il match di coppa.

Più che nell'undici i dubbi della vigilia riguardano il modulo. L'unico ballottaggio all'orizzonte è in difesa tra il rientrante Smalling e Ibañez. Non è esclusa però l'ipotesi 3-5-2, con la possibile conferma dal 1' di Kumbulla. A centrocampo spazio ancora a Sergio Oliveira in coppia con Cristante, con Veretout che pare destinato alla panchina. Confermato anche Felix in attacco a supporto di Zaniolo e Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Sergio Oliveira, Viña; Zaniolo, Abraham

GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Viña; Sergio Oliveira, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, Felix; Abraham.

IL MESSAGGERO: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Viña; Cristante, Sergio Oliveira; Zaniolo, Mkhitaryan, Felix; Abraham.

IL TEMPO: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Sergio Oliveira; Zaniolo, Mkhitaryan, Felix; Abraham.

IL ROMANISTA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Mkhitaryan; Sergio Oliveira; Zaniolo, Abraham, Felix.