Empoli-Roma: i giallorossi entrano in campo in ritardo nel secondo tempo, Mourinho si scusa

La Roma tarda il ritorno in campo all'inizio del secondo tempo del match con l'Empoli. E' durato qualche minuto più del previsto l'intervallo al Castellani. Al termine dei 15' canonici l'Empoli era schierato puntualmente in campo, mentre mancavano del tutto i calciatori giallorossi. Fabbri ha dovuto fischiare per tre volte per attirare l'attenzione dei giocatori capitolini e accelerare la ripresa del match. Mourinho si è poi scusato per il leggero ritardo con la panchina dell'Empoli.