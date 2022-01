Empoli-Roma: secondo gol assegnato ad Abraham, va in doppia cifra in Serie A

È di Tammy Abraham e non di Gianluca Mancini la rete del momentaneo 2-0 della Roma contro l'Empoli. Al 33' i giallorossi trovano il raddoppio con un'azione da calcio piazzato. Corner dalla sinistra di Sergio Oliveira, torre di Mancini e girata dell'attaccante inglese che viene respinta con il corpo da Vicario, poi il pallone viene ribadito in gol dallo stesso Mancini. In un primo momento la rete era stato assegnata al difensore per il tocco finale, poi la Lega ha rivisto la sua decisione. Effettivamente la palla aveva già varcato interamente la linea al momento della respinta di Vicario. Abraham va così in doppia cifra in campionato, trovando il decimo gol in Serie A.