Empoli: lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro per Marchizza. La Roma su Twitter: "Ti aspettiamo in campo" (FOTO)

Riccardo Marchizza ha annunciato su Instagram l'entità dell'infortunio accusato al Castellani nel corso di Empoli-Roma: lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. "Ringrazio di nuovo tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me. Ho fatto tutti gli accertamenti e purtroppo la diagnosi è quella che non avrei mai voluto sentire. Ho lesionato il crociato anteriore - le parole del difensore -. Domani farò l’intervento e poi inizierò forse la sfida più grande della mia vita, che affronterò con la dedizione e la forza che da sempre metto nel mio lavoro. Lo devo a me stesso, alla mia famiglia e a mio figlio. La frase di rito è scontata, ma io la sento già dentro di me, perché lo so che tornerò “più forte di prima".

Su Twitter arriva anche il messaggio della Roma: "Forza Riccardo! Ti aspettiamo presto in campo", il sostegno del club al difensore cresciuto nel settore giovanile giallorosso.