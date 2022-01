Empoli, lesione al quadricipite della coscia sinistra per Luperto: salta la Roma

Sebastiano Luperto non prenderà parte alla sfida contro la Roma, in programma domenica 23 gennaio alle ore 18:00, a causa di una lesione di basso grado al quadricipite della coscia sinistra. Il difensore dell'Empoli aveva saltato anche la partita contro il Venezia per infortunio. La società toscana attraverso un comunicato ha annunciato le condizioni del giocatore: "Empoli Football Club comunica che gli accertamenti effettuati sul calciatore Sebastiano Luperto hanno evidenziato una lesione di basso grado al quadricipite della coscia sinistra.

L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro".

(empolifc.com)

