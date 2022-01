Empoli, Corsi: "Contro la Roma sembra una missione impossibile, i giallorossi possono scalare la classifica"

Intervistato dal portale specializzato, ha rilasciato alcune dichiarazioni Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli. Diversi i temi trattati dal numero 1 del club toscano. Fra questi, ovviamente, anche l'imminente sfida con la Roma di Josè Mourinho. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Presidente, complimenti per il suo Empoli. Gioca bene, diverte ed è a -6 dalla Roma.

“È vero, abbiamo più punti di quello che pensavamo, ma l’obiettivo resta la salvezza. Di sicuro, la nostra è una squadra che regala soddisfazioni nell’interpretazione della gara. Se abbiamo chance di fare risultato è perché interpretiamo bene il match. Contro la Roma sembra una missione impossibile ma all’Olimpico, nel girone d’andata, abbiamo fatto una buona gara. La ricetta vincente? Dobbiamo limare gli errori al minimo e giocare come sappiamo. Speriamo di trovare un avversario non in forma”.

Si aspettava una Roma più su in classifica?

“Sì, ma è tutto in divenire. La formazione giallorossa è in grado di vincere anche cinque partite di seguito”.

[...]

Chiudiamo col mercato. Samuele Ricci è pronto per il salto in una big?

“Io consiglio di vedere Milan-Empoli. Ha giocato contro Tonali e Kessie. Ecco, se il confronto con gli avversari è stato buono suggerisco a tutti di guardare quella partita. Ha un significato particolare”.

(calciomercato.it)

VAI ALL'INTERVISTA