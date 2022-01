Coronavirus, Draghi chiama Gravina: invito a valutare lo stop del campionato o le porte chiuse

Nell'assemblea del pomeriggio la Lega di Serie A è stata costretta ad integrare l'ordine del giorno, oltre a discutere del protocollo e degli interventi della Asl, ma non viene ancora presa nessuna decisione shock. Il presidente federale Gabriele Gravina riferisce del contesto generale e di una telefonata ricevuta da Mario Draghi: un colloquio senza nessuna tensione in cui il premier "preoccupato" ha chiesto lo stato dell'arte del mondo del calcio. Gravina ha fatto presente anche le difficoltà del calendario di A e il rischio di un'interruzione del percorso sul piano della tenuta del sistema.

Per ora l'orientamento dei club è quello di non fermarsi e di andare avanti con la consapevolezza però che altri scenari potrebbero prodursi: in pratica le porte chiuse nel giro di 2-3 settimane se le cose non migliorassero.

A seguire la Lega ha anche rilasciato una nota ufficiale in cui si ribadisce la fiducia di proseguire le competizioni.

Un invito a fare una riflessione sul prosieguo del campionato di calcio, in un momento che richiede a tutti responsabilità. Lo ha rivolto, a quanto confermano fonti di Palazzo Chigi, il premier Mario Draghi al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Nel colloquio Draghi avrebbe sollecitato una valutazione, nell'autonomia della federazione, sull'opportunità di sospendere il campionato o svolgere le partite a porte chiuse, come misure per limitare la diffusione del contagio da Covid.

