Costa (sottosegr. Salute): "La presenza di 40.000 tifosi allo stadio può essere un elemento di criticità"

RADIO CAPITAL - «Sulla capienza degli stadi condivido in pieno la posizione del premier Draghi, che ha fatto un appello alla Lega Calcio. Pur riconoscendone l'autonomia, è un appello alla responsabilità perché, in un momento in cui il contagio è importante e la situazione va attenzionata, la presenza di 40.000 tifosi in uno stadio può essere un elemento di criticità». La scelta della Lega di ridurre la capienza a 5 mila spettatori «credo sia stata una soluzione ragionevole, di buon senso e responsabile». Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenendo a The Breakfast Club su Radio Capital.