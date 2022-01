Il Covid torna a bussare in casa Roma, alle porte del big match contro la Juventus. Secondo quanto riferito dall'edizione online del quotidiano sportivo, nel pomeriggio di oggi un giocatore della Roma sarebbe risultato positivo al tampone rapido. Il calciatore si è in seguito sottoposto a un nuovo tampone, il cui esito sarà arriverà in nottata.

(corrieredellosport.it)

