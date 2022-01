Coronavirus: Shevchenko positivo

Tornato negativo tanto da essere in panchina in Sassuolo-Genoa, gara dello scorso turno di campionato, Andriy Shevchenko è risultato di nuovo positivo al Covid-19. "Il Genoa Cfc comunica che, in seguito ai test molecolari svolti nel prepartita, è emersa la positività al Sars-Cov2 di mister Andriy Shevchenko che è stato immediatamente posto in isolamento. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra risultano negativi ai test effettuati. La guida tecnica della squadra per la partita Genoa-Spezia sarà affidata al vice Mauro Tassotti", l'annuncio del Genoa.

(genoafc.it)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE