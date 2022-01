Salgono a 15i casi di positività al Covid-19 in casa Venezia. Dopo i 10 casi emersi in giornata, il club veneto ha annunciato un nuovo tampone positivo. Salgono così a 15 i contagiati tra staff e calciatori, numeri che mettono a rischio la disputa della partita contro l'Inter in programma sabato alle ore 18.00 a San Siro.

(veneziafc.it)