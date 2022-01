Coronavirus: positivo Zielinski. Messo in quarantena dall'Asl, aveva giocato contro la Juventus

Piotr Zielinski è risultato positivo al Covid nel giro di tamponi effettuato dal Napoli. Il centrocampista, in campo contro la Juventus, era stato messo in quarantena dall'Asl nei giorni scorsi quando però si trovava già a Torino per la scorsa gara di campionato. Aggiunge il Napoli su Twitter: "Il calciatore, regolarmente vaccinato, ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus. Piotr è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio."