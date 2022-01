Un positivo al Covid-19 nell'Atalanta, di cui non viene fornita l'identità. Lo annuncia il club con una nota: "Atalanta B.C. comunica che un membro del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19 dopo i tamponi eseguiti ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate".

(atalanta.it)

