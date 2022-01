Coronavirus: positivo un calciatore del Torino

Continuano i problemi legati al coronavirus in Serie A. Anche oggi, come nella giornata di ieri, è risultato positivo un nuovo calciatore all'interno del Torino. Ad annunciarlo è stato lo stesso club attraverso un comunicato ufficiale: "Il Torino Football Club comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone, un calciatore - vaccinato - è risultato positivo al COVID-19. La Società ha immediatamente informato le autorità sanitarie competenti e posto il tesserato in isolamento".

(torinofc.it)

