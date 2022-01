Un altro caso di Covid-19 nella Salernitana: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19", l'annuncio del club. Ieri la società campana non è scesa in campo contro il Venezia.

(ussalernitana1919.it)

