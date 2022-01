Coronavirus: positivo Perin

La Juventus ha comunicato che il secondo portiere, Mattia Perin, è risultato positivo ad un tampone di controllo. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed ora osserverà tutti i protocolli previsti prima di aggregarsi nuovamente in gruppo. Il prossimo weekend la Serie A resterà ferma, quindi Perin avrà tutto il tempo per negativizzarsi e tornare abile e arruolato.