Coronavirus: positivo Koulibaly in Senegal

Mentre la Lega di Serie A cerca delle soluzioni per arginare le conseguenze della pandemia, continua a crescere il numero di calciatori positivi al Covid. In questo senso, arrivano altre brutte notizie per il Napoli: come comunicato dal club tramite il proprio profilo Twitter, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid. Il difensore del Napoli è attualmente impegnato con la propria nazionale in Coppa d'Africa.