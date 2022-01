Coronavirus: positivi Augello e Falcone

Altri positivi in Serie A: si tratta di Augello e Falcone della Sampdoria. "L’U.C. Sampdoria informa che i referti dei controlli svolti negli ultimi giorni hanno evidenziato positività al Coronavirus-COVID-19 per due calciatori: Tommaso Augello e Wladimiro Falcone. Entrambi vaccinati e asintomatici, non hanno avuto contatti diretti con gli altri componenti della squadra. Attualmente si trovano in isolamento, in attesa di essere ritestati nei prossimi giorni - fa sapere il club blucerchiato -. La società informa inoltre di aver dato comunicazione alla competente Autorità Sanitaria Locale e di applicare tutte le procedure previste".

(sampdoria.it)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE