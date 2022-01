Coronavirus, nuovo positivo nel Venezia: ora salgono a 2 i casi

Continuano le brutte notizie per il Venezia di Paolo Zanetti. Nella giornata di oggi infatti il club ha annunciato la nuova positività di un membro appartenente al gruppo squadra, aggiungendosi così al caso già registrato il 29 dicembre. Questa la nota del club: "Il Venezia FC comunica che, oltre al caso fatto registrare in data 29 Dicembre, un nuovo tesserato del club è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test tampone molecolare effettuato in data 1 Gennaio.

Informate le autorità sanitarie competenti, il tesserato è stato prontamente posto in quarantena e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario".

(veneziafc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE