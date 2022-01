Nuovo caso di positività al Coronavirus in Serie A: è il Napoli a comunicare il contagio di Kevin Malcuit sui propri canali ufficiali. Di seguito uno stralcio della nota:

"In seguito ai controlli per fine quarantena, Petagna è risultato negativo al Covid-19.

Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".

(sscnapoli.it)

