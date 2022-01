Coronavirus, la proposta dei medici di +Europa: "Calciatori no vax siano messi fuori rosa"

Mettere fuori rosa i calciatori no vax della Serie A. La proposta arriva da tre medici, tutti esponenti di +Europa: Michele Usuelli, consigliere regionale della Lombardia; Silvio Viale, consigliere comunale di Torino; e Giuseppe Valenti, responsabile tavolo sanità +Europa. Viste le diverse partite rinviate e il calendario di Serie A completamente stravolto, i tre sottolineano: "La bolla del campionato di calcio, seguitissimo dagli italiani, deve essere una occasione di riflessione collettiva. I giovani e sani atleti che fossero in contatto stretto con un positivo devono avere la possibilità di svolgere il loro lavoro senza quarantene, come gli altri cittadini italiani, se completamente vaccinati o guariti entro i termini di legge. Per limitare al massimo la diffusione del virus tra le squadre dei massimi campionati sportivi e rispettare le regole del governo italiano, chiediamo che i calciatori no vax, dopo un breve periodo finestra, utile a mettersi in regola, siano messi fuori rosa".