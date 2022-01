Coronavirus: anche Meret e un membro dello staff positivi nel Napoli. L'Asl al lavoro, a rischio la sfida con la Juve

"In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico". Lo rende noto il Napoli. "I positivi, regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo", spiega il club che deve quindi far fronto a due nuove positività nel gruppo squadra.

Il Dipartimento di prevenzione della Asl Napoli 1 Centro è al lavoro sulla situazione dei contagi da Covid-19 tra i tesserati del Calcio Napoli. E' quanto apprende l'agenzia di stampa da fonti dell'azienda sanitaria. Il Napoli è atteso domani sera a Torino per la sfida contro la Juventus, prima giornata del girone di ritorno di Serie A. In giornata è atteso l'esito dei tamponi eseguiti sul gruppo squadra, a seguito del quale l'Asl dovrebbe decidere se adottare o meno un provvedimento che potrebbe andare a impattare sulla partenza degli azzurri per Torino. Al momento il Napoli conta 5 membri del gruppo squadra positivi: Mario Rui, Malcuit e l'allenatore Spalletti che si trovano a Napoli, Lozano e Osimhen che si trovano rispettivamente in Messico e in Nigeria. E' notizia di oggi invece la guarigione del macedone Elmas, rientrato ieri a Napoli dopo un tampone negativo.

(adnkronos)