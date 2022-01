Coronavirus, altri casi nel Cagliari: positivi Cragno e Deiola, entrambi in campo con la Roma

Aumentano i positivi al Coronavirus nel Cagliari. Contagiati anche il portiere Alessio Cragno e il centrocampista Alessandro Deiola, entrambi in campo domenica scorsa nel match con la Roma.

Ad annunciarlo è lo stesso club sardo con una nota ufficiale. Cragno e Deiola, entrambi vaccinati, sono asintomatici e ora si trovano in isolamento domiciliare. I due rossoblù non sono partiti per la trasferta di Coppa Italia con il Sassuolo. Negativo ai test e guarito dal Covid, invece, l'uruguaiano Oliva.

Per il Cagliari una vera e propria emergenza: sono 11 in totale i giocatori contagiati tra prima squadra e Primavera. Emergenza soprattutto per i portieri: Mazzarri ha a disposizione solo due estremi difensori, il vice di Cragno Radunovic e Lolic, classe 2004.

(cagliaricalcio.com)