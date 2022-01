LIVE - Coronavirus, consiglio straordinario di Lega: nessun rinvio, spetterà alle ASL fermare le squadre. Stop a Bologna-Inter. Il Napoli parte per Torino con tre giocatori in isolamento

Incombe di nuovo l'emergenza Coronavirus sulla Serie A come su tutto il Paese. Dopo Fiorentina-Udinese e Atalanta-Verona, è arrivata anche la notizia del rinvio di Bologna-Inter. Questi i principali aggiornamenti:

20:30 - Secondo quanto emerge dal Consiglio straordinario di Lega, non è previsto da parte della Lega Calcio nessun rinvio delle partite in calendario, spetterà solo alle ASL a loro discrezione/competenza territoriale stoppare le squadre.

(sky sport)

20:20 - Bologna-Inter non si giocherà a causa dei troppi casi di Coronavirus nei rossoblù. Secondo quanto si apprende da fonti dell'Ausl, il dipartimento di sanità pubblica di Bologna ha predisposto un provvedimento in tal senso per l'alto numero di contagi, e dunque non si può disputare la partita. Annullate tutte le attività agonistiche e di allenamento del Bologna





20:10 - In corso un consiglio straordinario della Lega Serie A in conference call per cercare di strutturare calendario con l’emergenza Covid_19

Consiglio straordinario della Lega #SerieA in conference call per cercare di strutturare calendario con l’emergenza #Covid_19 — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 5, 2022

20:00 - Il coronavirus non sembra dare tregua alla Serie A. Dopo gli ultimi casi di Torino ed Udinese, anche il match tra Bologna ed Inter potrebbe essere rinviato. Il direttore dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon, ha commentato così la vicenda: "Difficile che si giochi. Si va verso uno stop dell'attività agonistica". La sfida è in programma domani alle ore 12:30, ma ora, a causa del focolaio all'interno del club emiliano, potrebbe non giocarsi.

(bologna.repubblica.it)

VAI ALL'ARTICOLO COMPLETO

19:42 - Il Napoli dovrà "attenersi scrupolosamente al massimo rispetto delle norme di contenimento e riduzione del rischio". E' quanto ordinato dall'Asl Napoli 1 che ha concluso il controllo epidemiologico con il Dipartimento di prevenzione sul club azzurro. I giocatori che sono quindi con terza dose o seconda iniettata da meno di quattro mesi oggi possono partire per Torino per il match di domani contro la Juventus, chi non ha questa card dovrà stare in quarantena. Ovviamente chi è positivo al virus è sottoposto ad isolamento.Napoli decimato, a Torino in 19 di cui 4 Primavera Coppa d'Africa, infortuni e positivita', ai box anche SpallettiIl Napoli non potrà utilizzare in campo domani sera contro la Juventus Zielinski, Lobotka e Rrhamani. I tre sono calciatori che la Asl Napoli 2 Nord ha identificato come persone che hanno avuto contatti stretti con positivi e che, pur vaccinati, non si sono sottoposti alla dose booster (terza dose) e la cui vaccinazione con seconda dose sia avvenuta da più di 120 giorni. I tre calciatori, quindi, in caso di contatto con positivo devono osservare un periodo di quarantena.

(ansa)





19:07 - Continuano i problemi legati al coronavirus. Dopo il Torino, nella giornata di oggi è stata fermata anche l'Udinese dalla Asl. La decisione presa impedirà ai friulani di partecipare alle sfide contro la Fiorentina e l'Atalanta, in programma il 6 ed il 9 gennaio. Questo il comunicato del club: "Udinese Calcio comunica che, in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo squadra, fermo restando l’isolamento fiduciario obbligatorio per i soggetti positivi, la quarantena o l'autosorveglianza dal 5 al 9 gennaio 2022 in base alle rispettive vaccinazioni. Per tutti i detti soggetti è stato, altresì, disposto il divieto di esercitare sport di squadra di contatto, dal 5 gennaio al 9 gennaio 2022.

I provvedimenti sono stati addottati in seguito agli esiti dei nuovi test molecolari effettuati stamane su tutto il gruppo squadra che hanno evidenziato la positività di altri due calciatori oltre ai sette più due membri dello staff precedentemente positivi e in isolamento.

Udinese Calcio, di conseguenza, recependo le disposizioni dell’autorità sanitaria, ha inoltrato alla Lega Serie A formale richiesta di rinvio delle gare in programma domani contro la Fiorentina e domenica contro l'Atalanta".

(udinese.it)

VAI AL COMUNICATO ORIGINALE

17:51 - L’Asl Città di Torino ha disposto la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra del Torino per cinque giorni da oggi, in conseguenza della nuova positività al Covid-19 di un calciatore emersa dopo i tamponi svolti questa mattina. La società granata è stata così obbligata ad annullare la partenza per Bergamo dove domani è in programma la partita Atalanta-Torino. A forte rischio adesso c’è anche Torino-Fiorentina, prevista dal calendario per domenica 9 allo stadio Olimpico Grande Torino.

(gazzetta.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE